«Нет даже грудного сбора»: новосибирцы жалуются на отсутствие лекарств и градусников в аптеках

Новосибирцы жалуются на то, что в муниципальных аптеках невозможно найти нужные лекарства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новосибирцы жалуются на то, что в муниципальных аптеках невозможно найти нужные лекарства. По словам людей, порой, приобрести сложно бывает даже градусники.

— В муниципальных аптеках невозможно найти нужные лекарства, в том числе и антибиотики. Но ладно они, трудно купить даже какой-нибудь там грудной сбор или обычный градусник. По крайней мере, в аптеках в районе Кропоткина с этим точно сложно, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Подобная проблема в Новосибирске уже некоторое время является довольно актуальной. О том, как решается эта проблема рассказал мэр города Анатолий Локоть.

— Муниципальной аптечной сети удалось заключить договор на поставку антибиотиков напрямую с российским производителем. В настоящее время 6 тысяч упаковок антибиотика и столько же антибактериального препарата. Машина с товаром с 22 октября прошла больше 2600 км. Сейчас проехала Улан-Удэ. Доставка осложняется погодными условиями на участке от Хабаровска. В скором времени ждем лекарства в нашем городе, — написал Анатолий Локоть на своей официальной странице Вконтакте.

Градоначальник также напомнил о том, что антибиотики в аптеках Новосибирска отпускаются только по рецепту врача.

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