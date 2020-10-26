«Требовали 6 тысяч долларов»: банда омичей похитила пару из Новосибирска ради денег

Похитители перевозили пару из их квартиры в другую. Фото: ГУ МВД по НСО

Трое мужчин из Омска похитили в Новосибирске мужчину и женщину, требуя у них за освобождение шесть тысяч долларов (≈ 456 тысяч рублей). Похитители перевозили пару из их квартиры в другую.

— По данным следствия, вечером 21 октября трое жителей Омской области были в квартире у своих знакомых в Железнодорожном районе Новосибирска. Там они потребовали у них 6 тысяч долларов и, угрожая им, начали поочередно перевозить их в другую квартиру в Калининском районе. Оттуда мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию. После этого омичи решили перевезти женщину в одно из сел под Новосибирском, но по пути их остановили сотрудники ДПС. Женщина была освобождена, — сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В настоящее время подозреваемые задержаны, по ходатайству следователя их поместили под арест. В ближайшее время сибирякам будет предъявлено обвинение. По факту похищения новосибирцев было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение двух лиц из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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