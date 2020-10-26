Ударилась головой об дверь: 17-летняя сибирячка получила травму в маршрутке, которая уворачивалась от ДТП

Под Новосибирском девочка сильно ударилась головой об дверь в маршрутке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Новосибирском девочка сильно ударилась головой об дверь в маршрутке, когда водитель резко повернул. Со его слов — он уходил от столкновения с другой машиной. 17-летняя сибирячка позже обратилась за помощью к медикам.

— Вечером, 15 октября в Бердске водитель маршрутного такси ехал по улице Вокзальной со стороны улицы Спортивная в сторону улицы Горького. Около дома «52а на улице Горького он, по его словам, резко съехал со своей полосы на правую обочину, поскольку пытался уйти от столкновения с внезапно выехавшей из левой полосы машиной. Далее, по его словам, он продолжил движение. О том, что произошло в этот момент в салоне, мужчина, якобы, узнал только на следующий день после звонка из ГИБДД, — пояснили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Тем не менее, 17-летней девушке — одной из пассажирок этой маршрутки, после поездки пришлось обратиться к врачу. Во время маневра водителя она сильно ударилась головой об дверь в транспорте. После этого девушка обратилась в больницу, где выяснилось, что у нее ушибы мягких тканей и растяжение в области позвонков.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.

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