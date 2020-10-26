До конца года в Новосибирске капитально отремонтируют почти 400 домов

В Новосибирске капитально отремонтируют 390 домов. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

До конца года в Новосибирске капитально отремонтируют 390 многоквартирных домов и установят 28 лифтов.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в 162 домах ремонт уже закончили.

Один из объектов, где выполнены все виды капремонта, — дом № 3 на ул. Фрунзе. За два года, что шел ремонт, потратили 19 миллионов рублей. Средства на ремонт выделены из фонда регионального оператора капитального ремонта МКД в Новосибирской области. Если бы жители копили сами и не перечисляли взносы в региональный фон, им бы понадобилось 30 лет.

Мэр Новосибирска проверил, как провели ремонт в доме по улице Фрунзе. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

— Это говорит о том, что программа эффективна. Весь план этого года мы намерены выполнить, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Пятиэтажный дом на ул. Фрунзе, 3 — 1959 года постройки. За более чем 60 лет коммуникации износились и были в неудовлетворительном состоянии. В 2018 году были отремонтированы системы холодного и горячего водоснабжения, канализации и водоотведения. Также привели в порядок фасад здания и подвальные помещения.

С июня по сентябрь подрядчик ремонтировал систему теплоснабжения. Также была заменена стропильная система, все деревянные конструкции и кровля. Завершить работы по ремонту и утеплению крыши планируется в середине ноября.

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