В Правительстве рассказали, когда в аптеки Новосибирска привезут лекарства для коронавирусных больных

В Правительстве Новосибирской области рассказали, когда в аптеках региона появятся лекарства для больных коронавирусом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Правительстве Новосибирской области рассказали, когда в аптеках региона появятся лекарства для лечения коронавируса. О том, как продвигается решение данного вопроса, Губернатору Андрею Травникову доложил его заместитель Сергей Семка.

— На совещании с крупным оптово-фармацевтическим поставщиком, прошедшем 22 октября, был возобновлен контракт с муниципальной аптечной сетью. Из 400 наименований, которые рекомендованы для лечения COVID-19, началась поставка 330, еще 70 наименований должны быть поставлены в аптечную сеть региона уже на этой неделе, — сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Новосибирской области.

Чтобы обеспечить всех нуждающихся жителей региона необходимыми медикаментами, в Новосибирской области усилят контроль за продажей лекарств в аптеках. Нельзя допускать, чтобы определенные препараты отпускались без рецептов. Кроме того, совместно с Минпромторгом РФ предпринимаются меры по скорейшему поступлению в аптечную сеть лекарств, чей идентификационный маркировочный номер не определен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru