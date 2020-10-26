В Новосибирске минздрав и оперштаб разошлись в данных по тяжелым больным с коронавирусом

Минздрав Новосибирской области объяснил разные данные по пациентам с коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минздрав Новосибирской области объяснил разные данные по пациентам с коронавирусом, которые были озвучены министром здравоохранения региона и областным оперштабом. Напомним, Константин Хальзов на заседании в правительстве сообщил о том, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии лежат 312 пациентов, из них 72 — на искусственной вентиляции легких. Позже, в статистике оперштаба опубликовали данные, согласно которым, в реанимации находятся 137 человек, а на ИВЛ — 33.

— В инфекционных стационарах, которые работают в режиме распределительных центров, находятся как пациенты с подтвержденным коронавирусом, так и пациенты с подозрением на него. В том числе и в отделениях реанимации. В сводке оперштаба с самого начала пандемии публикуется количество пациентов в отделениях интенсивной терапии всех инфекционных стационаров только с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. По состоянию на утро 26 октября в отделениях интенсивной терапии находятся 137 пациентов с диагнозом COVID-19, из них 33 — на ИВЛ. Общее количество занятых реанимационных коек в инфекционных стационарах — 312, — прокомментировали вскоре после инцидента в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Всего в регионе зарегистрировано 16 398 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 177 — за последние сутки. Среди заболевших 1034 ребенка. С выздоравлением уже были выписаны 13 651 человек, 58 из них — за последние сутки.

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