«О себе не думал, бросился на помощь»: сибиряк спас соседа-инвалида из горящей квартиры

Сибиряк спас соседа из пожара в жилом доме в Бердске. Фото: ГУ МЧС по НСО

Сибиряк спас соседа из пожара в жилом доме в Бердске. 26-летний парень проснулся ночью 25 октября и заметил дым, идущий из соседней квартиры на третьем этаже.

— Молодой человек проснулся ночью от стука и беспокойства собаки, выглянув в подъезд, обнаружил дым, идущий из соседней квартиры. Евгений Сапрунов крикнул жене вызывать пожарных, а сам стал пытаться разбудить соседа. Дверь никто не открывал, и мужчине пришлось ее выламывать. Открыв дверь, прямо под ней в задымленном коридоре на полу парень нашел своего 56-летнего соседа без сознания. Сибиряк вынес его с третьего этажа на свежий воздух, — сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в Бердскую клиническую больницу с незначительными ожогами и направлен на амбулаторное лечение.

Пожарные прибыли на место происшествия около четырех часов утра. Специалисты газодымозащитной службы занимались спасением людей с верхних этажей дома. С помощью автолестницы с балкона квартиры на третьем этаже пожарные спасли женщину. При этом еще до их приезда из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Пожарным удалось быстро потушить огонь. Пламенем оказались повреждены домашние вещи, пластиковое окно и потолочное перекрытие на общей площади в 21 квадратный метр. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении в квартире.

За отважный поступок сибиряка хотят наградить в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области. При этом сам Евгений, ничего героического в своем поступке не видит.

— Я даже не задумывался ни о какой опасности для себя, я знал, что в соседней квартире живет инвалид, который плохо передвигается, и не мог не прийти к нему на помощь! — цитирует сибиряка пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сам 26-летний парень живет в Бердске и работает автомехаником на станции техобслуживания.

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