Под Новосибирском иномарка влетела в грузовик: в больнице 4-месячный ребенок

В ДТП под Новосибирском пострадал 4-месячный ребенок. Фото: Госавтоинспекция

Под Новосибирском произошло ДТП, в котором пострадал 4-месячный ребенок. Авария произошла в Убинском районе.

— Около четырех часов дня 25 октября 36-летняя женщина за рулем автомобиля Mazda 3 ехала по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении города Омска. На 1245 километре, на участке, где проходят дорожные работы, она въехала в стоящий полуприцеп в составе автопоезда с грузовым автомобилем Скания, который стоял в колонне, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

ДТП произошло в Убинском районе. Фото: Госавтоинспекция

В результате ДТП пострадал 4-месячный ребенок. Младенца доставили в больницу с травмами головы. На момент случившегося малыш был в автолюльке на переднем сиденье. На месте работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

В Госавтоинспекции также напомнили, что с 1233 по 1248 километр на дороге «Иртыш» в Убинском районе с мая по ноябрь 2020 года идут дорожные работы. Автомобилистам стоит быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим, проезжая этот участок.

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