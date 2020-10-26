В Новосибирске в частном доме взорвалась граната: погиб мужчина

Тело погибшего от взрыва мужчины предпенсионного возраста обнаружили правоохранители.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Днем 24 октября в частном секторе в Октябрьском районе Новосибирска произошло ЧП. Местные жители услышали громкий хлопок и вызвали полицию. Оказалось, что в одном из домов взорвалась боевая граната «РГД-5» . Тело погибшего от взрыва мужчины предпенсионного возраста обнаружили правоохранители.
Соседи сибиряка рассказали КП-Новосибирск, что он жил один и особо ничем не выделялся.
— Никто из соседей его не знал, мужчина ни с кем не общался. Соседи знают только то, что он жил один с кошкой. Она теперь осталась без хозяина. Конфликтов не устраивал, — рассказала старшая по улице Надежда.
Сейчас по данному факту проводят проверку следователи. О ее результатах будет известно позже.
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