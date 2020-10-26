В Новосибирской области от коронавируса скончались еще шесть человек: что о них известно

В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Об этом сообщили в областном оперштабе. Рассказываем, что о них известно.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет и 74 года, и женщины, им было 64 года, 72 года, 86 лет и 90 лет, — сообщили в оперштабе. — Всего в регионе от коронавируса умерли 566 человек.

Напомним, что в настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 137 человек. На ИВЛ — 33 пациента. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 4 108, детей — 77. Всего в Новосибирской области провели 668 393 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 038 жителей области

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