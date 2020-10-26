«Ростелеком» в Новосибирске стал лауреатом ежегодной награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Новосибирский филиал компании «Ростелеком» получил награду в номинации «Оказание услуг на базе высокотехнологичной магистральной сети».

Победителей выбирали по нескольким критериям, в том числе рассматривался вклад в расширение рынков сбыта, показатели динамичного развития, объем производства и реализации продукции и услуг. Экспертная комиссия также оценивала положение компании на внутреннем и внешнем рынках и положительный имидж в деловых кругах.

- Эта награда - заслуженный итог нашей деятельности в 2019 году. Работы по расширению оптической сети для обеспечения быстрого и качественного доступа в интернет компания «Ростелеком» считает одной из своих приоритетных задач. Появление новых технологий позволяет бизнесу и жителям даже в отдаленных районах пользоваться скоростным интернетом и подключать современные цифровые сервисы, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В 2019 году Новосибирский филиал компании выполнил значительный объем по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», что позволило досрочно завершить программу в текущем году. Теперь жители 279 населенных пунктов региона обеспечены бесплатным доступом в интернет. Они могут смотреть цифровой видеосервис Wink, объединяющий преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, пользоваться образовательным онлайн-сервисом «Лицей».

Предприниматели Новосибирска могут подключить современные сервисы «Ростелекома», например, такие услуги как «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение», платформ по информационной безопасности.