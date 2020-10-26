В Новосибирской области коронавирусом заболели 177 человек за сутки

Коронавирусом за сутки заболели 177 человек. Фото: архив КП

В понедельник, 26 октября, министр здравоохранения Новосибирской области сообщил о новых заболевших коронавирусом за сутки. Таких пациентов зарегистрировано 177 человек.

— С начала вспышки коронавируса заболели 16398 пациентов, выздоровели 13651 человек. За последние сутки выявлено 177 случаев коронавирусной инфекции. В реанимации находятся 312 человек, из них на ИВЛ — 72 пациента, — рассказал Константин Хальзов.

Напомним, с 26 октября еще один вуз ушел на дистанционное обучение. Занятия по видеосвязи теперь будут проходить в университете архитектуры и дизайна. Студентов с признаками ОРВИ в здание учебного заведения не пустят. Их данные занесут в специальный журнал.

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