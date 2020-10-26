«Тушили больше часа»: под Новосибирском рядом с поселком сгорели 120 тюков соломы

Угрозы жилым домам не было. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Под Новосибирском, вблизи поселка Тулинский, загорелись 120 тюков соломы. Пожар потушили спасатели. Им помогала местная спецтехника, в том числе три бульдозера, которые производили противопожарные разрывы. Угрозы жилым домам не было. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Это произошло 25 октября. Сообщение о возгорании поступило около 16.00. За восемь минут удалось локализовать пожар на площади порядка 200 квадратных метров. В 17:44 — ликвидация открытого горения, — сообщили в ведомстве.

По какой причине загорелась солома, выясняют дознаватели. Тюки хранились в поле на открытом пространстве. Оно было специально заготовлено для скота. Сумма ущерба не уточняется.

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