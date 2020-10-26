Погода в Новосибирске на 26 октября 2020 года: синоптики рассказали, растает ли снег

В Новосибирске будет плюсовая температура. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске 26 октября 2020 года: по прогнозам синоптиков температура воздуха прогреется всего до +4 градусов, местами по области до +6 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается погода с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит +2, +4 градуса. Днем в Новосибирске будет от +4 до +6 градусов, по области+4 до +9 градусов. Местами порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. Будет дождь и мокрый снег, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +2 градуса, днем +4, а вечером +4 градуса.

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