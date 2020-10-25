«Давайте скинемся ей на пемзу»: босоногая девушка гуляла по Новосибирску во время снегопада

Ноль градусов и снег не помеха для прогулок босиком. Фото: "Подслушано Новосибирск" vk.com

Фото закаленной сибирячки, гуляющей по городу без обуви, появилось в паблике «Подслушано Новосибирск» и стало поводом для пересудов в соцсетях.

— Босоногая девушка, невозмутимо идущая по асфальту, несмотря на непогоду, — написал автор поста в социальной сети. — Как выяснилось, отсутствие обуви — не результат проигранного спора и даже не следствие нехватки денег. Елена вполне осознанно практикует босые прогулки ради закаливания организма.

Сибиряки в комментариях разделились на два лпгеря: кто-то поддерживает сибирячку, а кто-то осуждает.

- Удобно — наступил, протер ногу и дальше. А в башмаках замучаешься выковыривать из протектора.

- Фига там пятки! Давайте скинемся ей на пемзу.

Эту фотографию в паблике увидела и сама босоногая девушка. Она оставила там небольшой комментарий.

— Опять меня папарацци застукали, — написала Елена под постом.

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