«Сломаны обе ноги»: в Новосибирске иномарка сбила пешехода, перебегавшего дорогу

Водитель не заметил мужчину в темноте. Фото: УГИБДД по г. Новосибирску.

ДТП произошло ночью 25 октября в Кировском районе Новосибирска. Молодой водитель «Фольцвагена» не заметил в темноте мужчину, который стал перебегать проезжую часть, и сбил его.

— В 01:45 на территории Кировского района водитель «Фольцваген Поло» ехал по улице Немировича-Данченко в сторону улицы Лыщинского. У дома № 132/1 он сбил пешехода, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Автоинспекторы отметили, что пострадавший 38-летний сибиряк нарушил правила дорожного движения и переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мужчину с переломами обеих ног доставили в больницу.

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