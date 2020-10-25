По стене новосибирской больницы к детям спустился человек-паук

Человек-паук качался, как маятник. Фото: Татьяна ОСИПОВА
Человек-паук подарил праздник детям из гематологического отделения в Новосибирской клинической больнице в Краснообске. Об этом сообщает рекламно-информационный портал «Навигатор».
— Ребятишек предупредили, что в 12 часов их ждет сюрприз, и попросили собраться в игровой комнате. В назначенное время с крыши по тросу к ним спустился Человек-паук. Он повис у окна вниз головой, «присел» на подоконник, покачался, как маятник, и пробежался по стене, — рассказывает рекламно-информационный портал.
Дети были в диком восторге от увиденного шоу и постоянно аплодировали любимому герою. Шоу длилось 15 минут, но за это время ребята смогли получить кучу положительных эмоций. Это одна из важных деталей на пути к выздоровлению.
— Шоу организовали благотворительные фонды-партнеры «Защити жизнь» и «Здоровое поколение». А главную роль Человека-паука исполнил промышленный альпинист Андрей Болотов, — рассказывает «Навигатор».
В самом конце мини-представления сибиряк пожелал детям скорейшего выздоровления.
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