Умерла Юлия Бармаева - пиар-менеджер компании «ВсеМайки» погибла в аварии на трассе под Новосибирском

Юлия Бармаева. Фото: Instagram

ДТП произошло утром 24 октября на загородной трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий».

— Женщина-водитель 1990 года рождения за рулем «Мазды» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рефрижератором Isuzu Forward. В аварии погибла водитель «Мазды». Также пострадал пассажир хэтчбека 1990 года рождения, — сообщили очевидцы аварии в паблике «АСТ-54».

Удар был на столько сильным, что у «Мазды» расплющило всю переднюю часть кузова. Рефрижератор с помятой кабиной отлетел в кювет.

Автомобиль Юлии вылетел на встречную полосу. Фото: АСТ-54

Позже стало известно, что за рулем хэтчбека была Юлия Бармаева, пиар-менеджер известной компании Vsemayki.ru. На пассажирском сидении рядом находился ее супруг, он был доставлен в больницу.

— Ребят, Юля Бармаева погибла. Утром разбилась на трассе под Тогучином, — сообщила в социальных сетях знакомая девушки Юлия Исакова. — Мне написала Юлина двоюродная сестра Алена. Информации про похороны пока нет.

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