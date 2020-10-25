Погода в Новосибирске на 25 октября 2020 года: рассказываем, какой будет осенний выходной в городе

Снег будет идти весь день. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске 25 октября 2020 года обещает быть снежной. Об этом предупредили синоптики.

— 25 октября в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2, -4 С., — сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

В городе обещают сильные порывы ветра до 18 м/с.

В области температура воздуха достигнет +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. Днем ожидается дождь вместе со снегом.

Эти прогнозы подтверждает и «Яндекс. Погода». Весь день будет идти снег, а температура воздуха поднимется до +1 градуса.

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