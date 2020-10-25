Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом заразились 1000 детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 октября 2020 года говорит о том, что болезнь не собирается покидать регион.

— В больницы районов области госпитализированы 1 285 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 179 человек, а выздоровевших 87. Число заболевших детей дошло до отметки 1000.

Всего в Новосибирской области провели больше 650 тысяч тестов на коронавирус. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 3216 человек из области.

Напомним, что в регионе масочный режим продлен до 31 октября. В средствах защиты нужно находится в общественном транспорте, торговых центрах, магазинах.

Карта коронавируса в Новосибирской области.

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