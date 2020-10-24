Стали известны новые подробности страшной аварии с автобусом под Новосибирском

Водитель рейсового автобуса рассказал, что жертв в аварии могло быть больше.

В рейсовом автобусе, который под Новосибирском столкнулся с микроавтобусом «Toyota Town Ace Noan», находилось два водителя. Один был за рулем, второй — должен был его сменить. Один из них рассказал подробности аварии.

— Мы ехали по маршруту «Томск-Белокуриха». На встречную полосу выскочила легковушка, получился удар, если бы мы уходили от нее направо, на обочину, то водителя бы раздавило, и автобус перевернулся бы, еще бы больше было пострадавших, — рассказал водитель.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района.

Как сообщили в областной прокуратуре, предварительно установлено, что погибшие были жителями города Томска. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полоса для обгона.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователь полиции возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Кроме того, прокуратура вместе с полицейскими проведут проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры.

Напомним, при столкновении микроавтобуса с рейсовым автобусом на трассе «Сибирь» в Болотнинском районе погибли 5 пассажиров легковушки, среди них двое детей: 9-летняя девочка и 4-летний мальчик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная авария с автобусом под Новосибирском: погибли трое взрослых и двое детей.

Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. (подробнее)