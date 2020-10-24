«Наши возможности небезграничны»: в минздраве объяснили, почему у инфекционного госпиталя скопилась очередь из «скорых»

За сутки в инфекционный госпиталь привезли 98 пациентов. Фото: архив КП

В региональном минздраве КП-Новосибирск прокомментировали ситуация с очередью из «скорых» у больницы №11. Из-за вспышки коронавируса медучреждение перепрофилировали под инфекционный госпиталь.

— Напомню, наша больница — распределительный центр. Одновременно с приемом пациентов идет выписка и перевод в другие медицинские учреждения, это несколько десятков больных в сутки. 23 октября приемный покой больницы №11 принял 98 человек, — рассказал министерству главный врач больницы Алексей Величко. — Часть этих пациентов были тяжелыми. Людям необходим был кислород из острой дыхательной недостаточности.

По словам Величко на осмотр и оформление таких пациентов требуется больше времени.

— Пропускная способность любого приемного покоя не безгранична. Тем не менее, всех, кого доставила скорая помощь, а также всех, кто обратился в приемный покой самостоятельно, мы приняли, — отметил врач.

Также Алексей Величко добавил, что в приемном покое пациентов принимали пять медиков.

Напомним, в Новосибирске растет количество заболевших коронавирусом. Медики настоятельно рекомендуют в общественных местах быть в защитной маске и держать социальную дистанцию в полтора метра.

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