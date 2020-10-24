В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались четверо мужчин и женщина

От коронавируса за сутки умерли пять человек. Фото: архив КП

В субботу, 24 октября, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 69 лет, 70 лет и 74 года, и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 557 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 131 человек, из них 31 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 179 человек, выздоровели 87 пациентов.

С начала вспышки коронавирус обнаружили у 16040 человек, в том числе 1000 детей, выздоровели 13538 пациентов.

Напомним, в регионе объявлен режим повышенной готовности. Количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет. Медики настоятельно рекомендуют новосибирцам быть в защитных масках в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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