Погода в Новосибирске на 24 октября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске лег снег и не растаял. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в Новосибирске 24 октября 2020 года: по прогнозам синоптиков температура воздуха прогреется всего до +2 градусов, местами по области до +3 градусов. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается погода с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит 0, -2 градуса. Днем в Новосибирске будет от 0 до +2 градусов, по области от -2 до +3 градусов. Местами порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду. Будет дождь и мокрый снег, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет -2 градуса, днем 0, а вечером снова -2 градуса.

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