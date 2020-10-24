Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске растет количество заболевших коронавирусом. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1276 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 175 человек, выздоровели 98 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15861 человека, в том числе у 987 детей, при этом выздоровел 13451 пациент, скончались 552 человека. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Необходимо быть в защитной маске в общественном месте и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru