Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 октября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске растет количество заболевших коронавирусом. Фото: архив КП
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 24 октября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1276 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 175 человек, выздоровели 98 пациентов.
С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 15861 человека, в том числе у 987 детей, при этом выздоровел 13451 пациент, скончались 552 человека. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Необходимо быть в защитной маске в общественном месте и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
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