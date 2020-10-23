«Мы этот коронавирус обмусолили и истоптали в соцсетях»: литературный критик выступила против произведений о COVID-19

Галина Юзефович приехала в Новосибирск, чтобы прочитать текст для Тотального диктанта. Фото: Валерий Панов\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Один из самых медийных литературных критиков России Галина Юзефович приехала в Новосибирск, чтобы прочитать текст для Тотального диктанта. После мероприятия журналистам удалось пообщаться с человеком, чьи рецензии на самом деле влияют на покупательский спрос в книжном мире. Одним из актуальных вопросов, которые были затронуты в беседе с Галиной Леонидовной, стал вопрос про то, какое отражение в литературе может найти ситуация с пандемией коронавируса в мире.

— Евгений Водолазкин буквально в апреле написал пьесу «Сестра четырех»: она про коронавирус, и она ужасна. Я очень люблю Водолазкина и считаю его одним из главных современных писателей, но это правда невыносимо. Знаете, есть такие вещи, которые надоели раньше, чем случились. Мы этот коронавирус обмусолили, отрефлексировали и истоптали со всех сторон в социальных сетях, в разговорах с друзьями, у себя в голове, в конце концов. Только в литературе его еще не хватало. Я бы сказала, что в идеале коронавирус должен способствовать появлению литературы, где будет осмысляться та уязвимость человека, которую мы все сегодня ощущаем. Вот эти новые ощущения литература, конечно, будет фиксировать. А фиксировать эпидемию как эпидемию, пожалуйста, не надо. У нас есть Яна Вагнер, Эмили Сент-Джон Мандел и Стивен Кинг со всеми этими ужасами, как люди вымерли от неизвестного вируса. Миллион разных вещей написано — спасибо, не надо больше, — рассказала Галина Юзефович изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Галина Юзефович также призналась, что сегодняшняя ситуация с пандемией ассоциируется для нее с произведением Альберта Камю «Чума».

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