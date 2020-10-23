«Они пищали, как будто плакали»: сибирячка спасла пятерых щенков, которых бросили в коробке на помойке

Сибирячка забрала к себе домой новорожденных щенков, которых неизвестный мужчина оставил в коробке около мусорных баков. Фото: предоставлено героями публикации

Сибирячка забрала к себе домой новорожденных щенков, которых неизвестный мужчина оставил в коробке около мусорных баков. К сожалению, из пролежавших на морозе некоторое время малышей, выжили не все.

— Их нашел абсолютно случайно мой брат, когда шел на работу и решил по пути выбросить мусор. Заметил коробку и семерых маленьких, новорожденных щенков в ней. Рассказал мне, ну а я уже не могла просто взять и оставить их на холоде — забрала домой. Увы, двое из малышей не пережили такое «закаливание». Остальные пять тоже были очень слабенькими, замерзшими и голодными. Мы вместе с дочерью положили им в коробку теплые покрывала, грелку. Потом знакомые принесли нам специальное молочко для щенков, и мы их начали из соски кормить. Они, бедные, даже толком не поняли, что произошло. Инстинктивно искали маму свою: только их от грелки отнимали, чтобы покормить, они начинали пищать, как будто плакали. Не знаю, правда, породистые они или нет. Один из знакомых сказал, что они похожи на щенков алабая. Возможно, какая-то помесь, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, приютившая щенков.

Женщина выкармливает малышей молоком из соски. Фото: предоставлено героями публикации

К счастью, для всех малышей уже успели найтись любящие хозяева. Как только они немного окрепнут — отправятся в свои новые дома. А одного из щенков решила оставить себе и сама Ольга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru