В Новосибирске «Тойота» перевернулась и застряла в отбойнике: есть пострадавшие

Возвращать машину в горизонтальное положение помогали другие автомобилисты. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске водитель «Тойоты» не справился с управлением и, опрокинувшись, почти вертикально застрял в металлическом отбойнике. Возвращать машину в горизонтальное положение помогали другие автомобилисты.

— На подъеме с Ипподромской на Писарева произошло ДТП, в результате которого седан Toyota Carina опрокинулся и почти вертикально зафиксировался на металлическом отбойнике. Многочисленные очевидцы помогали привести транспортное средство в горизонтальное положение. К месту аварии прибыли врачи скорой помощи. Одному из очевидцев помощь оказали на месте, а другого госпитализировали, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев случившегося.

На месте работала скорая помощь и экипаж ДПС. Фото: "АСТ-54"

В Госавтоинспекции по Новосибирску КП-Новосибирск подтвердили информацию о случившемся. На месте работают экипажи ДПС.

— Машина опрокинулась примерно в 21:20. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали несколько человек. На месте работают экипажи ДПС, все обстоятельства произошедшего уточняются, — пояснила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

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