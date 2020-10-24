«У него лицо такое было милое»: новосибирец ограбил двух пенсионерок, прикинувшись электриком

Рецидивист очаровал бабушку, а потом ограбил. Фото: ГУ МВД по Омской области

Новосибирец ограбил двух омских пенсионерок и попал в СИЗО. Мужчина работал электриком и легко попадал в квартиры пожилых женщин под предлогом проверки счетчиков.

Первой жертвой стала 93-летняя пенсионерка. В качестве электрика он установил ей счетчики, а через три дня вернулся, якобы для того, чтобы проверить, как они работают. Оказавшись в квартире, мужчина схватил кухонный нож и потребовал от бабушки вернуть договор и 5 тысяч рублей. Не получив денег, он забрал сумку с 3,5 тысячами рублей и сбежал.

После этого сибиряк, действуя по той же схеме, установил электросчетчик другой 86-летней пенсионерке, а позже пришел проверить их. Угрожая ножом, парень сначала потребовал от женщины 10 тысяч рублей, а потом забрал сумку, где находилась сумма вдвое меньше, и снова скрылся.

Одна из ограбленных пенсионерок обратилась в полицию. Правоохранителям удалось установить, что грабителем оказался 23-летний новосибирец, который несколько месяцев назад вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за аналогичные преступления. Выйдя на свободу, парень переехал в Омск, где нашел себе работу электрика. Вскоре полицейским удалось задержать его на съемной квартире в городе. Украденный кухонный нож у мужчины отобрали, а сам он снова оказался в СИЗО. Пенсионерка опознала электрика на очной ставке.

— Я сразу вижу лицо, такое было милое, такое было ласковое — я сразу открыла ему свою жизнь, — рассказала 93-летняя ветеран труда.

В ГУ МВД России по городу Омску возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

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