В Новосибирске иномарка сбила 7-летнего мальчика на пешеходном переходе

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель иномарки сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенок попал в больницу.

— Сегодня, 23 октября, около семи часов вечера 49-летний водитель автомобиля Kia cerato ехал по проспекту Дзержинского в сторону ТСТ «Золотая горка». Около здания по адресу проспект Дзержинского 120 он сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенок попал в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. На месте ДТП работал экипаж ДПС, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В Госавтоинспекции еще раз напоминают водителям о том, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость.

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