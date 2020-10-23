«Лежала на асфальте без сознания»: сибирячку, переходившую дорогу по «зебре», сбила «Subaru Impreza»

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили женщину. Фото: ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске «Subaru Impreza» сбила на пешеходном переходе женщину. Автомобиль ехал по улице Красина. После удара сибирячка потеряла сознание. На вид ей 40 лет, сообщили в ГИБДД.
— 22 октября около 20.00 24-летний водитель сбил женщину. После этого он врезался припаркованный «Kia Rio». Пострадавшую с тяжелой травмой головы госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом основания черепа, — сообщили в ведомстве.
Устанавливаются причины ДТП и личность женщины пешехода.
По данным ГИБДД, за последние сутки в Новосибирске сбили троих пешеходов. Все ДТП произошли вечером. Полицейские настоятельно рекомендуют пешеходам носить на одежде световозвращающие элементы.
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