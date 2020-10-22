Стимул выйти из тени

Комитет обсудил систему налогооблажения. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

С 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход (ЕНВД) отменяется. Законопроект, внесенный в региональный парламент, уточнил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области, актуализирует систему налогообложения по патенту в соответствии с федеральным законодательством. Изменения в региональном законе, помимо прочего, расширяют перечень видов деятельности, которые граждане могут осуществлять на основе патента: к 18 добавлены еще 14 из спектра бытовых услуг. Уточняются позиции по величине потенциально возможного для предпринимателя годового дохода, исходя из размера которого определяется величина налога. Эта величина снижена для предпринимателей, занимающихся сдачей в аренду нежилых помещений (размером не более тысячи квадратных метров) и земельных участков. Уменьшен и размер потенциально возможного годового дохода для предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, – возможно, это побудит граждан, извлекающих прибыль от сбыта сельхозпродукции, оказания услуг по забою скота и так далее, выйти из тени и работать на легальных основаниях. Установлен коэффициент, по которому рассчитывается разница в размере налога для предпринимателей, не использующих наемный труд, и для тех, кто трудится с привлечением рабочей силы. Кстати, применять патентную систему налогообложения имеют право те, у кого не более 15 нанятых работников.

Второй блок поправок в закон связан с продлением налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в производственной, социальной, научной и бытовой сферах деятельности. «Налоговые каникулы в 2020 году завершаются, – сказал Виталий Голубенко. – Предлагаем их продлить, чтобы предприниматели могли встать на ноги, развить свой бизнес».

С позиции Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата, законопроект отражает интересы малого бизнеса.

- Мы проводили опрос предпринимателей, и больших нареканий не было, – сказал он. – В этом законе нет никакой угрозы для бизнеса.

Омбудсмен предложил снизить величину потенциально возможного к получению годового дохода, а значит, и уменьшить сумму налога, подлежащего уплате, для работающих в сфере физкультуры и спорта, а также ремонта компьютеров. Представители налоговой службы подтвердили, сумма ежемесячного дохода предпринимателей, ремонтирующих компьютерную технику, действительно, исходя из размера уплаченных ими налогов, невысока, а трудится в отрасли всего 55 жителей Новосибирской области.

Валентин Сичкарев предположил:

- Увеличив сумму дохода, бюджет сильно не заработает на налогах предпринимателя, а некий социальный протест будет. Скажут, что решили на них заработать. Люди работу себе найдут, но будут работать в тени, не станут платить налоги». По мнению заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, самое главное в процессе работы над поправками – сохранить дух закона: убедить предпринимателей выйти из тени, платить налоги и работать легально.