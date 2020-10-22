Под Новосибирском «Жигули» слетели в кювет: водителя и пассажира выбросило из авто

Под Новоисбирском «Жигули» слетели в кювет. Фото: ГУ МВД по НСО

Днем 22 октября под Новосибирском произошло серьезное ДТП. «Жигули» слетели в кювет на трассе: водителя и пассажира выбросило из машины.

— Около трех часов дня водитель автомобиля ВАЗ-2107 ехал по автодороге «Купино — Новоселье — Березовка» со стороны села Рождественское в направлении города Купино. На втором километре автодороги водитель не справился с управлением и слетел в левый кювет. И водителя, и пассажира в момент произошедшего выбросило из автомобиля, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Водителя и пассажира выбросило из машины. Фото: ГУ МВД по НСО

На вид мужчинам было по 40-45 лет. Один из них погиб, другой получил различные травмы. На месте работают сотрудники полиции, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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