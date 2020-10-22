В Новосибирске новую дорогу на улице Петухова откроют летом 2021 года

На улице Петухова построили второй участок автодороги протяженностью 780 метров. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Хорошая новость для новосибирских водителей: на улице Петухова построили второй участок автодороги протяженностью 780 метров — от жилого дома № 95 на ул. Петухова до дома № 2 на ул. Николая Сотникова. Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным в рамках федеральной программы «Жилье».

— Данный участок дороги сделан сверх планов этого года. В середине лета мы получили дополнительные деньги по программе «Жилье». Эта программа позволяет при условии выполнения определенных объемов строительства получать федеральное финансирование для развития инфраструктуры. 142 млн рублей из выделенных средств было решено направить на строительство второго этапа дороги по ул. Петухова. За полтора месяца здесь сформировали дорожное «корыто», в которое уложен песок, щебень и несколько слоев асфальтобетонного покрытия. Работы практически завершены, уже ведется обустройство тротуаров, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Это стало возможным благодаря дополнительным средствам, выделенным в рамках федеральной программы «Жилье». Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Параллельно продолжается строительство первого участка дороги протяженностью 700 метров — от железнодорожного переезда до дома № 95 на ул. Петухова. По контракту работы рассчитаны на три года — они стартовали в 2019 году: на них выделено более 190 миллионов рублей.

— В ноябре планируем перейти к отсыпке щебнем данного участка. Будущей весной приступим к его асфальтированию. Таким образом, в 2021 году будет окончательно оформлен въезд в микрорайон со стороны Советского шоссе. Движение по новому участку дороги длиной полтора километра планируем запустить следующим летом, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Проектом предусмотрено также строительство третьей очереди автодороги — от дома № 2 на ул. Николая Сотникова в сторону микрорайона «Просторный» (230 метров).

Напомним, общая протяженность новой автодороги по ул. Петухова — 1700 метров. Она будет четырехполосной, ширина проезжей части — 15 метров. Вдоль дороги будут обустроены тротуары шириной 3 метра.

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