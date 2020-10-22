«Будто жженые листья»: новосибирцы жалуются на неприятный запах в городе

Новосибирцы почувствовали едкий неприятный запах в воздухе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы почувствовали едкий неприятный запах в воздухе сегодня, 22 октября. Некоторые люди начали ощущать его еще утром, но к середине дня он только усилился. При этом ощущают его жители разных районов города.

Согласно данным портала «CityAir», хуже всего ситуация обстоит в Советском районе города и Академгородке. Там загрязнение воздуха оценивается в 8 баллов из 10. На улицах Арбузова и Красноуфимская уровень загрязнения достигает 7. В целом по городу он оценивается в 6 баллов.

При этом в ГУ МЧС по Новосибирской области отметили, что сейчас в городе нет каких-либо крупных пожаров, которые могли бы стать причиной такого явления. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня тоже не ожидалось никаких природных явлений, которые могли бы повлиять на эту ситуацию.

Тем временем новосибирцы продолжают активно делиться в соцсетях своими эмоциями и мнением насчет столь неприятного явления. Некоторые подписчики паблика Вконтакте «АСт-54» отмечают, что неприятных запах чем-то напоминает запах жженой листвы:

— Еще утром был такой горелый запах.

— Пахнет как будто жженой листвой.

— Искитимский район тоже весь затянуло, — пишут люди.

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