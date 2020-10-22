Губернатор открыл новые ЖД вокзалы на станциях Татарская и Чаны под Новосибирском

Новую железнодорожную станцию открыли под Новосибирском. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии открытия современных вокзальных комплексов на железнодорожных станциях Татарская и Чаны. Такие объекты транспортной инфраструктуры очень важны для дальнейшего развития региона.

— Очень важно, что традиция сотрудничества между регионом и железной дорогой сохраняется. Текущий год богат на совместные проекты — Новосибирск, в результате наших совместных усилий, получил подарок — волейбольный центр «Локомотив», в этом году начали работу после реконструкции вокзальные комплексы и станции Сокур и Убинская, сегодня запускаем в эксплуатацию еще два вокзала, в том числе и этот замечательный, и с архитектурной точки зрения, и с точки зрения комплексного подхода, вокзал и привокзальную площадь станции Татарская. Хочу отметить, что комфортные условия получают не только жители Татарского района, но сразу нескольких районов Новосибирской области, которые будут пользоваться возможностями железнодорожного вокзала и автостанции, — отметил Губернатор, в ходе запуска обновленного вокзального комплекса в Татарске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в церемонии открытия современных вокзальных комплексов. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай в свою очередь подчеркнул, что железные дороги в нашей стране идут по пути создания комфортной среды для пассажиров. К примеру, этот новый открытый вокзал приспособлен для обслуживания всех категорий граждан.

На станции Татарская отремонтировали систему отопления, электрику, канализацию, в том числе и ливневую, вентиляцию, систему кондиционирования, водоснабжения, охраны и пожаротушения. Была также проведена внутренняя и наружная отделка, отремонтирована кровля и чердачные помещения. Кроме того, в новом здании вокзала открыта автокасса, установлены электронные терминалы для приобретения билетов. Для того, чтобы вокзал был действительно комфортным для всех групп населения, в помещении был смонтирован лифт, оборудована комната длительного отдыха, обустроены пандусы на входах, напольные тактильные элементы, а также выделены допместа на расширенной парковке.

Такие объекты транспортной инфраструктуры очень важны для дальнейшего развития региона. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Обновления ждали не только само здание вокзала. В рамках реализации проекта «Благоустройство сквера на привокзальной площади станции Татарская» структурными подразделениями ОАО «РЖД» была уложена тротуарная плитка, благоустроены дорожки и тротуары, был установлен металлический декоративный забор, восстановлена ливневая канализация, посажены деревья и газон, а также установлен мемориала «Паровоз» с подсветкой.

В 2020 году на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в регионе запланировано направить 11,5 миллиардов рублей.Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Также Губернатор Андрей Травников вместе с первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андреем Панферовым ознакомился с результатами реконструкции вокзала станции Чаны. Глава региона отметил комплексность и рачительность подхода, особое внимание к нуждам жителей при проведении работ.

После ремонта площадь вокзала была увеличена почти на 600 квадратных метров. Так же, как и на станции Татарская, там была открыта касса автовокзала на первом этаже. Там же установлены электронные терминалы для приобретения и распечатки билетов.

Напомним, что в 2020 году в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в регионе запланировано направить 11,5 миллиардов рублей.

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