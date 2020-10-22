Ставки ползут вниз: как сибирякам сэкономить на ипотеке

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Ипотека в наше время уже никого не пугает, однако частенько сулит крупные расходы. Но в 2020-м году ставки на ипотеку заметно снизились, что логично повлекло за собой высокий спрос. Ипотечные кредиты стали более доступными и люди активно этим пользуются.
При этом есть другая часть людей – те, кто взял ипотеку тогда, когда процентная ставка была значительно выше. Для них тоже существует оптимальное решение – рефинансирование. Оно подразумевает перерасчет вашей ипотеки по более выгодным процентным ставкам, которое, как правило, оформляется в другом банке. Так или иначе, современный рынок предлагает возможности приобретения жилья в кредит на любой вкус и кошелек.
Банк Акцепт не отстает и, следуя трендам, снижает ставки!
Теперь ипотека на вторичное жилье - от 7,8% годовых!
• при наличии страхования;
• приобретении квартир, апартаментов, комнат площадью от 70 кв.м;
• первоначальном взносе от 30%.
По программе «Семейная ипотека» также действует сниженная ставка от 7,8% годовых!
• при наличии страхования, приобретении квартир на вторичном рынке площадью от 70 кв.м и первоначальном взносе от 30%;
• для участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище»;
• первый взнос может быть оплачен за счет социальной выплаты.
Кроме тог, банк активно участвует в госпрограмме по предоставлению льготной ипотеки (Постановление от 23 апреля 2020 года №566), предлагая клиентам льготные ставки на жилье в новостройках от 6,0% годовых! Кстати, в Правительстве РФ обсуждается вопрос о продлении льготной ипотеки до 31.12.2021 г.!
Основные условия ипотеки в Банке Акцепт:
• сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона – 15 млн. руб., по госпрограмме – 12 млн. руб.);
• срок – до 25 лет;
• использование материнского капитала в качестве первоначального взноса или гашения;
• возможность выбора способа гашения – аннуитетные или диффиренцированные платежи.
А для тех, у кого уже есть ипотека, снижены ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков – от 7,9% годовых!
Преимущества:
• возможность рефинансирования ипотеки на приобретение квартир и апартаментов;
• сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона – 15 млн. руб.);
• срок – до 25 лет;
• возможность получения дополнительного кредита на потребительские цели по той же ставке, что и рефинансирование;
• возможность сократить размер ежемесячного платежа или срок гашения;
• возможность выбора любой удобной формы гашения кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи;
• возможно использование материнского капитала.
Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.
Акцепт – это банк с 30-летней историей и опытом, доказавший свою надежность. Если у вас остались сомнения и вопросы, наши специалисты готовы проконсультировать вас.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2«б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19«б», Куйбышев, ул. Папшева, 4
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