Пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми гражданами начал свою работу в Новосибирске

Фото предоставлено «Клиникой 1+1».

Проект направлен на вовлечение частных медицинских организаций для оказания медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

В программу заботы о старшем поколении входит посещение «подопечных» на дому раз в неделю или чаще, если на то есть медицинские показания. Специалисты клиник будут содействовать муниципальным лечебным учреждениям, проводить обследование маломобильных граждан и лечить их.

- Мы очень серьезно подходим к вопросам улучшения качества жизни людей старшего поколения. Поэтому помимо обозначенных процедур, мы включим в эту программу консультации пациентов нашим врачом-геронтологом. Думаю, это существенно поможет и нашим коллегам из муниципальных медицинских организаций, и тем пожилым людям, в помощь которым государство запустило данный проект, - отметила Татьяна Тищенко, директор «Клиники 1+1», ставшей участником проекта. Задача медицинского персонала - выполнять предписанное врачами лечение. Например, пожилым пациентам назначено внутривенное введение лекарственных препаратов или иные виды инъекций. Как правило, это курс из 10 капельниц или уколов. Для родственников малоподвижных людей организовать такое лечение - нелегкая задача. Теперь в этом им помогут специалисты клиники. Также медицинский персонал будет, при необходимости, осуществлять уход, например, за уретральным катетером, наложенной стомой, проводить обработку пролежней и другое.