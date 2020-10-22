Предотвращен угон автомобиля Mercedes S-класса и ограбление

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Чтобы отключить спутниковую сигнализацию, преступники установили в машине глушитель сигнала связи, замаскированный под фирменный флеш-накопитель Mercedes. Во время осмотра автомобиля якобы с целью покупки флешку незаметно вставили в USB-разъем.

В тот же день, 21 октября, около 20.00 хозяин транспортного средства не смог поставить на охрану гараж и свой загородный дом. Для устранения неисправности к нему был направлен дежурный техник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, который установил, что все сигналы, передаваемые охранной сигнализацией, заглушены. Начались поиски «глушилки», в результате которых и было найдено постороннее устройство.

Для защиты клиента и его имущества были приняты дополнительные меры по усилению безопасности.

По всей видимости, глушитель сигнала установили для того, чтобы вывести из строя охранную сигнализацию и совершить угон автомобиля или хищение в доме. По замыслу преступников, тревожные сигналы не прошли бы на пульт оперативного дежурного ГВАРДИИ, следовательно, они смогли бы реализовать свои преступные намерения, не опасаясь быть задержанными. Видимо, о том, что отсутствие связи с передающим тревожные события прибором само по себе является тревогой, злоумышленники, несмотря на свою техническую подготовку, просто не знали.