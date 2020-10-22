«Там чуть ли не дыра»: у сибирячки после удаления зуба сгнило полщеки

Сейчас женщина готовится к очередной операции. Фото: revizor.nsk

После удаления зуба мудрости у сибирячки сгнило полщеки. Врач сразу предупредил, что ее случай сложный, но тогда женщина не подозревала, чем для нее это обернется.

— Я обратилась в платную стоматологию в центре Новосибирска. Врач мне сказал, что зуб лежит горизонтально и глубоко в челюсти. Мучил меня 2 часа во время удаления. Несколько раз ходили на рентген. После операции у меня была огромная гематома с отеком, заплыли на глаз и губа, — рассказала пациентка в группе revizor.nsk. — К концу третьей недели начался абсцесс.

Я поехала в клиническую больницу, где мне вскрыли абсцесс и сказали, что у меня уже пол щеки сгнило. Оказывается у меня там еще и корни остались от удаленного зуба мудрости. Сейчас жду операцию снова. Это какой-то непрекращающийся кошмар!

По словам женщины из-за сгнивших тканей в щеке образовалась полость, то есть щека прогнила чуть ли не насквозь.

Юрист Марина Пьянкова прокомментировала ситуацию.

— Она может обратиться в клинику и потребовать возместить вред. Если там откажут в этом, то вопрос о компенсации нужно будет решать через суд. Также можно потребовать возместить расходы на лекарства. Иск надо подать в районный суд по месту жительству пострадавшей. Кроме того, она может обратиться в полицию, чтобы провели экспертизу и установили, насколько тяжкий вред здоровью нанесен, — присоветовала юрист.

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