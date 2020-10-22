Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Для того, чтобы управлять услугами удаленно, абонентам «Ростелекома» достаточно зарегистрироваться в едином личном кабинете на сайте компании. После этого они могут самостоятельно выбрать тариф на интерактивное телевидение Wink или уточнить дополнительные возможности домашнего интернета. Через личный кабинет удобно оплачивать счета за услуги. Для совершения различных операций можно установить мобильное приложение «Мой Ростелеком».

- Мы отмечаем рост востребованности каналов дистанционного обслуживания: в целом по Сибири за 2020 год количество удаленных операций, в том числе онлайн-заявок на подключение услуг, выросло на 35 процентов по сравнению со средними показателями прошлого года. Абоненты выбирают онлайн за простоту и доступность, а также из-за соблюдения правил самоизоляции, - уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом. - Для того, чтобы подключить нужные услуги, не нужно тратить время на поездку в центр обслуживания, это удобнее сделать из дома с любого устройства, имеющего доступ в интернет.

На сайте компании также можно подключить образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей», который рассчитан на учеников 1-11 классов, чтобы учиться онлайн по программе, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам.

В связи с популярностью онлайн-услуг «Ростелеком» продолжает оптимизировать работу действующих центров продаж и обслуживания розничной сети «Ростелекома». Получить подробную информацию о сервисах и услугах компании можно на сайте, в личном кабинете или уточнить по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.