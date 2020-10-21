В Новосибирске пациент с коронавирусом сбежал из больницы: его ищет полиция

В Новосибирске мужчина с подтвержденным коронавирусом самовольно ушел из больницы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске мужчина с подтвержденным коронавирусом самовольно ушел из больницы. Сейчас его ищут правоохранители.
— Из больницы в Заельцовском районе самовольно ушел 36-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Сейчас его ищет полиция, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, по последним данным областного оперштаба, в Новосибирской области зарегистрировано 15 506 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено рекордное количество заболевших — 186 человек. С выздоровлением уже были выписаны 13 259 человек. В регионе от коронавируса умерли 542 человека. Всего в Новосибирской области провели 637 950 тестов на коронавирус.
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