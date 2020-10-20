Компетентность определяет результат

Заседание проходило в онлайн-режиме. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

На первое в этом созыве заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике депутаты вынесли решение проблемы, остроту которой региональный парламент подчеркивал неоднократно. А именно – компетентность и результативность дорожных фондов поселений.

Представляя проект закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», министр транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский сообщил об инициативе администраций Карасукского и Баганского районов Новосибирской области о наделении их полномочиями в области дорожной деятельности по автомобильным дорогам сельских поселений. Он заявил, что отсутствие на местном уровне профессионалов приводит к низкому качеству планирования муниципальных закупок, поздним срокам проведения аукционных процедур на выполнение дорожно-строительных работ и как следствие – позднему освоению предоставляемой органам местного самоуправления государственной поддержки на осуществление дорожной деятельности.

- Для повышения результативности использования средств дорожных фондов местного значения необходимо укрупнение дорожных фондов до уровня муниципальных районов и создание на уровне муниципального района специализированных служб муниципальных заказчиков с передачей полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений в муниципальные районы, - резюмировал министр. Анатолий Костылевский уточнил, что законопроект касается пока двух районов – Карасукского и Баганского. Срок вступления закона в силу - 1 января 2021 года, поскольку администрациями сельских поселений на этот год уже заключены муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации за счет лимитов 2020 года от доходов от транспортного налога и акцизов на нефтепродукты.

Подводя итог обсуждению, председатель комитета Майис Мамедов заметил, что все замечания и предложения депутатов будут зафиксированы протокольно.

- Думаю, к рассмотрению законопроекта во втором чтении мы получим исчерпывающий ответ на вопрос о том, во сколько обойдется такая реорганизация и насколько она будет эффективна. Зададим вопрос министерству – может быть, если речь о крупных поселениях, где живет больше людей, есть специалисты – зачем передавать полномочия на уровень района, - подчеркнул Майис Мамедов. – - Это пилотный проект. Я задал вопрос министру - сколько будем ждать результатов? Сказали - два года. Но, скорей всего, эффект мы увидим уже через год. Если эксперимент будет успешен – тогда он будет распространен на всю Новосибирскую область. Если нет - будем думать, какие существуют еще пути повышения эффективности использования дорожных средств», - заметил парламентарий.