Умер Александр Иванов — директор Новосибирского областного колледжа культуры искусств

Директор новосибирского областного колледжа культуры искусств Александр Иванов скончался в больнице от коронавируса. Фото: http://nokkii.ru/

Директор Новосибирского областного колледжа культуры искусств Александр Иванов скончался в больнице от коронавируса. Мужчине был 71 год. Об этом стало известно сегодня, 20 октября.

— Это действительно невосполнимая потеря для всех нас. Александр Васильевич — человек, который отдал работе в своем колледже 35 лет. Всех своих учеников он воспитал как собственных детей. Многие работники культуры в нашем регионе сейчас — это бывшие ученики Александра Васильевича. Его вклад в развитие культуры неоценим. Мы все скорбим о его уходе и до сих пор не можем поверить, что все это правда, — рассказала КП-Новосибирск министр культуры региона Наталья Ярославцева.

Большая часть трудовой биографии Александра Иванова действительно неразрывно связана со становлением и развитием культуры Новосибирской области. Кроме того, что он являлся директором Новосибирского областного колледжа культуры искусств, он также преподавал в Кыштовской детской музыкальной школе, руководил оркестром народных инструментов Венгеровского Дома культуры, работал учителем пения в Венгеровской средней школе, заведовал отделом культуры в Чановском райисполкоме, был инструктором организационного отдела Новосибирского облисполкома, где курировал вопросы образования, культуры и медицины. Александр Васильевич Иванов также был избран Президентом Межрегиональной общественной организации преподавателей ССУЗов культуры Сибири и Дальнего Востока и членом президиума Совета директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Новосибирска.

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