«Мальчик держался за стену»: в Новосибирске спасатели сняли с карниза школы четвероклассника

Школьник забрался слишком высоко и не смог спуститься сам. Фото: спасатели МАСС.

В Новосибирске 10-летний мальчик забрался на карниз школы № 119 в Советском районе. Самостоятельно спуститься вниз ребенок побоялся. Ему на выручку пришли спасатели МАСС.

— Это произошло 19 октября, вызов поступил в 14:08. Прибыв на место, спасатели связались с администрацией школы, обнаружили ребенка и с помощью раздвижной лестницы помогли ему спуститься с небольшого козырька. Ребенок был передан дирекции школы, пока не пришли родители. Время окончания работы 14:30, — рассказали спасатели МАСС.

КП-Новосибирск директор школы рассказала, что произошло.

— После уроков мальчик с друзьями решил прогуляться. На школе у нас установлен не карниз, а наклонный бетонный парапет для смыва дождевых вод. На него мальчики забрались с улицы. Друзья этого ребенка спрыгнули потом вниз там, где высота была не слишком большая, а он забрался выше и побоялся спускаться. Позже приезжали родители, инспектор ПДН. С родителями в школе была проведена беседа, составлены протокол, проводится разбор инцидента, — рассказали в школе № 119.

По словам директора, школьники не в первый раз залазят на карниз. Но убрать его нельзя, так как там он необходим по техстандартам.

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