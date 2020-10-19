«Ходят на учебу по грязи и снегу»: под Новосибирском ученикам запретили ездить в школьном автобусе на занятия

По закону, в автобусе до школы могут ехать только ученики начальной школы: остальные идут пешком. Фото: Алексей Нагайцев

Жители села Лебедевка в Искитимском районе жалуются на то, что школьникам приходится ходить на учебу и обратно либо по грязи, либо по проезжей части. Тротуара и необходимого освещения по пути к образовательному учреждению нет, а школьный автобус не имеет права возить детей старше четвертого класса.

— С этой проблемой жители села живут уже около пяти лет. Детям приходится ходить на учебу по обочине вдоль автомобильной дороги «Искитим — Лебедевка», где нет не тротуаров, не фонарей. При этом после дождя обочина вообще превращается в сплошную грязь, где пройти становится невозможно. Зимой та же история складывается из-за снега. И приходиться детям идти прямо по проезжей части. А в темное время суток или в плохую погоду видимость снижается. И это становится не просто неудобно, но и действительно опасно. У нас так один ребенок чуть не угодил под колеса машины: просто повезло, считай, только куртку порвал. А если вдруг история повториться? — рассказал КП-Новосибирск активист села Алексей Нагайцев. — Эту тему мы многократно поднимали на уровне наших местных чиновников, но в ответ получали только отписки. Уже после того, как было отправлено письмо на имя Губернатора, процесс пошел. В итоге, в этом учебном году село получило школьный автобус. Но порадоваться этому мы не успели. Местная администрация, согласно СанПину, распорядилась, чтобы на автобусе этом ездили только ученики начальной школы. Дело в том, что согласно тому же СанПину, расстояние до школы для учеников 5-11 классов должно составлять не более трех километров. А для учеников 1-4 классов — не более двух. Вот у нас и решили, что если удаленность квартала из которого забирают в школу детей находится на расстоянии 2,4 километра, то и пользоваться транспортом могут только ученики начальной школы. Так что, школьная завуч, которая ездит с детьми в автобусе как сопровождающая, каждый день запускает внутрь только детей по списку. И выходит так, что у нас в автобусе едут три-четыре человека, а остальные идут пешком. Хотя они такие же дети. И если старшеклассники еще хотя бы могут быть более осторожными и внимательными, то те же пятиклашки-шестиклашки мало чем отличаются от начальной школы. Родителям, у которых в семье сразу несколько разновозрастных детей, очень сложно объяснить им, почему, скажем, брат в школу поедет на автобусе, а ты пойдешь по грязи.

Школьные автобусы ездят полупустые. Фото: Алексей Нагайцев

Местные активисты пытались сначала решить эту проблему с искитимскими чиновниками, но эти попытки результатов не принесли. Тогда сибиряки решили отправить письмо в Федеральный Роспотребнадзор с амбициозной просьбой — изменить стандарты по СанПину. В данном случае ответ не заставил себя долго ждать: московский Роспотребнадзор передал это дело своим искитимским коллегам, согласившись, что ситуация в селе сложилась не лучшим образом. Сейчас местное отделение Роспотребнадзора будет разбираться в этой ситуации, добиваясь для всех школьников возможности безопасно и комфортно добираться до школы. Федеральный Роспотребнадзор этот процесс будет контролировать.

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