«Хочу собрать всех чертей»: мужчина с ножом пытался зайти в храм в Новосибирске

В Новосибирске мужчина с ножом попытался зайти в храм. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске мужчина с ножом попытался зайти в храм. Его задержали сотрудники Росгвардии.

— На пульт отдела вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из Собора во имя святого благоверного князя Александра Невского. Прибывшим на место сотрудникам представители службы безопасности храма объяснили, что мужчина с ножом пытался пройти внутрь храма. Его задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в полицию, — пояснили КП-Новосибирск в Росгвардии.

Ранее новосибирцы писали в соцсетях о том, по улице Фабричной ходил мужчина с большим ножом, говорил странные вещи и собирался направиться в храм. Прохожие сняли его на видео.