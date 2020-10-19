Известный новосибирский блогер попал в ДТП в Подмосковье

Фото: из личного архива.

17 октября в Московской области блогер под ником putilin_off (по паспорту Денис Путилин) попал в аварию.

Ирония в том, что Денис Путилин обещал этот автомобиль подарить возлюбленной. Сам момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения. В результате ДТП пострадавших нет. «По факту ДТП проводится проверка», - сообщили представители правоохранительных органов.

Денис Путилин, известный бизнесмен, с 2019 года стал блогером и на своей станице в Инстаграм проводил прямые эфиры со звёздами, блогерами, бизнесменами. После множественных акций Путилин ушёл на время из Инстаграма и стал занимается бизнесом.

В феврале Путилин заявил, что ищет себе невесту и приобрел автомобиль Mercedes G класса за 20 миллионов рублей, который обещал подарить избраннице.