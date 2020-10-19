«Мясо не поделили»: сибиряк кулаками убил друга из-за козы

Сибиряк убил друга из-за козы. Фото: архив КП
В доме по улице Школьная села Дунаевка Барабинского района 44-летний мужчина до смерти забил своего друга. Он три раза ударил его кулаком по голове. Это произошло 13 октября. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.
— Подозреваемый задержан. Сегодня следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Как стало известно КП-Новосибирск, поводом для ссоры послужила коза. Ранее друзья забили животное. Во время распития спиртного, вспомнив этот случай, возник спор, что якобы потерпевший взял себе больше мяса.
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