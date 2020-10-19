В полиции прокомментировали новость об отравленных масках, которые раздают волонтеры в Новосибирске

В полиции прокомментировали ситуацию с отравленными масками. Фото: архив КП

В новосибирской полиции прокомментировали сообщения, которые вирусом разлетаются по WhatsApp. В них говорится о том, что волонтеры ходят по домам новосибирцев и бесплатно предлагают маски, но прежде чем выдать, просят примерить одну из них, чтобы определиться с размером. Человек же как только подносит маску к носу, теряет сознание, якобы она пропитана наркотическим веществом. В это время псевдодобровольцы грабят квартиру.

— Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило, в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику, — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

За рассылку подобных сообщений можно получить приличный штраф. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

За рассылку подобных сообщение можно получить штраф: от 30 до 100 тысяч рублей.

Также полицейские посоветовали руководствоваться официальными источниками информации.

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